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لبنان

احتجاجاً على إقفال "النافعة".. اعتصام لمستوردي السيارات المستعملة الأربعاء

Lebanon 24
09-05-2022 | 09:47
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أصدرت نقابة مستوردي السيارات المستعملة برئاسة إيلي قزي بيانا، أعلنت فيه "التصعيد والتحرك عند الساعة العاشرة والنصف صباح بعد غد الأربعاء أمام مركز النافعة في الدكوانة، إحتجاجا ورفضا لإستمرار إقفال مراكز النافعة في مختلف المناطق".
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واعتبر قزي ان "هذا التحرك هو رد على تقاعس المسؤولين وعدم تجاوبهم لإعادة فتح مراكز "النافعة"، مما يكبد خزينة الدولة مداخيل تقدر بعشرات مليارات الليرات اسبوعيا وتنعكس سلبا على قطاع السيارات وأعماله التي توقفت بشكل شبه نهائي، وكذلك على معاملات المواطنين".
 
وأكد ان "كل الحجج التي سيقت من قبل المسؤولين المعنيين حول سبب الإقفال غير مقنعة، وإن كل الوعود التي أعطيت لإعادة فتح مراكز النافعة اعتبارا من الخميس لم تكن سوى وعود واهية، لأنه حتى الآن لم تفتح المراكز، كما أن المعلومات التي وصلتنا تبين إستمرار الإقفال حتى آشعار آخر".
 
ورفع قزي الصوت محذرا من أنه "أمام الإنعكاسات المأساوية القاتلة لقطاع السيارات، فإن النقابة ستنظم إعتصاما لأصحاب المؤسسات المستوردة للسيارات وأصحاب المعارض صباح الاربعاء المقبل أمام مركز النافعة في الدكوانة"، ملوحا بـ "تكبير حجم التحرك في حال لم يستجب المسؤولون المعنيون لمطالب القطاع والمواطنين بإعادة فتح هذه المراكز".
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