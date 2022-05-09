قائد الجيش استقبل الوزيرة رياشي ووفد الرابطة المارونية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير بطرس عساكر.



واستقبل قائد الجيش، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم على رأس وفد من الرابطة، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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