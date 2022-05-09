اللواء عثمان استقبل سفير قطر في لبنان وقلّد رئيس بلدية مرجعيون ميدالية الأمن الدّاخلي

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير دولة قطر الجديد في لبنان، السّيّد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

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