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لبنان

اللواء عثمان استقبل سفير قطر في لبنان وقلّد رئيس بلدية مرجعيون ميدالية الأمن الدّاخلي

Lebanon 24
09-05-2022 | 09:57
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، سفير دولة قطر الجديد في لبنان، السّيّد إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، رئيس بلدية مرجعيون السيّد آمال الحوراني، الذي كان قدّ قدّم إلى مؤسسة قوى الأمن الداخلي هِبة مادّية قيّمة.
وخلال اللّقاء، كرّم اللّواء عثمان السيّد الحوراني، مقلّداً إياه ميدالية الأمن الدّاخلي، متوجهاً إليه بجزيل الشكر، مقدّراً عالياً مبادرته، مؤكّداً على أن هذه المساعدة القيّمة ستساهم في تعزيز عمل مؤسسة قوى الأمن.
جرى اللّقاء بحضور رئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد ونائب رئيس البلدية السّيّد ساري غلميّة.
 
 
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