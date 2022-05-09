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لبنان

مئات الدراجات النارية تجوب الضاحية... ما القصة؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 10:30
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أفاد مندوب "لبنان 24" ان مئات الدراجات النارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية دعماً للمقاومة، ما دفع مخابرات الجيش الى  اتخاذ  تدابير احترازية لعدم وقوع اي اشكال في المناطق المحازية للضاحية.
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الضاحية

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