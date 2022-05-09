مئات الدراجات النارية تجوب الضاحية... ما القصة؟

أفاد مندوب "لبنان 24" ان مئات الدراجات النارية تجوب شوارع الضاحية الجنوبية دعماً للمقاومة، ما دفع مخابرات الجيش الى اتخاذ تدابير احترازية لعدم وقوع اي اشكال في المناطق المحازية للضاحية.

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