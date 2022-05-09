حمية تفقد أضرار الفيضانات في الاوزاعي: تضافر الجهود وحده الكفيل بتخفيف معاناة الأهالي

قام وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، يرافقه الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام ورئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور، بجولة تفقدية على منطقة الاوزاعي، لتفقد الأضرار الناجمة عن فيضان الصرف الصحي في الشوارع الداخلية للمنطقة نتيجة الامطار الغزيرة التي تساقطت أول من أمس.

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وأثناء الجولة، صرح حمية: "هذا العام أجرينا أشغال تعزيل لكافة مجاري مياه تصريف الأمطار والتي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وما حصل أول أمس من فيضان داخل البلدات، هو خارج هذا نطاق صلاحياتنا. هذه الهطولات كانت خارج استيعاب مجاري الصرف داخل البلدة، مما تسبب بأضرار في ممتلكات القاطنين".

أضاف: "وزارة الأشغال العامة والنقل واتحاد بلديات الضاحية وبلدية برج البراجنة سرعان ما لبوا نداء أهالي المنطقة، بغية التخفيف من معاناتهم، وقد أجريت لأجل ذلك اتصالا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي كلف بدوره اللواء خير للكشف عن الأضرار والتعويض عنها".

وختم: "هناك خلل في الإنشاءات والبنية التحتية، والتخطيط المدني القائم أصبح يعاني الكثير. وضمن الاعتمادات المتاحة، فإننا لن نألو جهدا للوقوف إلى جانب أهلنا، عبر تضافر جهود الجميع".

وأكد متابعته هذا الموضوع "حتى النهاية، ليصار إلى تأمين التعويضات المناسبة للمتضررين، وذلك في أقصر وقت ممكن".