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لبنان

أزمة جوازات السفر الى الحلّ قريباً.. ما الجديد؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 11:16
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 وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على العقد مع الشركة الموكلة طباعة جوازات السفر بعد وروده من ديوان المُحاسبة ما يعني أنّ الازمة الى الحلّ قريباً.
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