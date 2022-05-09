موضوع "الاسكان" بين الرئيس ميقاتي وحبيب.. وهذا ما جرى بحثه

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تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، سلسلة إجتماعات بدأها مع وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم الذي تطرق معه الى شؤون تتعلق بوزارته.السفير الروسيوالتقى الرئيس ميقاتي سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر روداكوف وتناول البحث العلاقات الثنائية والتطورات العامة.أهالي ضحايا المرفأواستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت،في حضور وزير الإعلام زياد المكاري.بعد الإجتماع تحدث وليم نون بإسم الأهالي: "لقد التقينا اليوم دولة الرئيس ميقاتي وتناول البحث موضوعين أساسيين: الأول موضوع هدم الإهراءات وقد أخذنا منه كلمة بأن الهدم لن يحدث طالما هو موجود في رئاسة الحكومة، وقد طلبنا دراسة لتدعيم هذه الإهراءات.أما الموضوع الثاني فهو التشكيلات القضائية التي ردها وزير المالية لأن أحد القضاة سيُحال على التقاعد. التحقيق في ملف المرفأ معرقل بشكل واضح، وبالتالي فقد أخذنا وعداً من الرئيس ميقاتي بالتوقيع بسرعة على تشكيلات قضائية جديدة فور وصولها الى السراي. موضوع المرفأ هو موضوع أنساني لا سياسي، من هنا نطلب من الرأي العام التضامن معنا في موضوع التشكيلات القضائية.ثم تحدثت السيدة هيام ياسين البقاع التي فقدت إبنها في الإنفجار فقالت: منذ سنة وتسعة أشهر ونحن ننتقل من وزير الى رئيس ولغاية الآن لم يحدث أي شيء، من هنا أقول نحن ضد كل من يعرقل التحقيق وهو متهم، فدم إبني لن يذهب هدراً، وأريد حقه، وعمل القضاء يجب أن يستمر وعلى القاضي طارق البيطار أن يستأنف عمله.ثم تحدثت سيلين سيلين روكز قائلة: كل وزير يعرقل التحقيق بأي عذر واه فهو يسخر ضميره على حساب كل الضحايا، فوزير المالية قام بتصرف غير قانوني. لقد وعدنا دولة الرئيس ميقاتي اليوم بتسيير مرسوم التشكيلات القضائية على أن يُطرح على مجلس الوزراء من قبل رئيس الحكومة في جلسة الخميس. على وزير المالية أن يوقع التعيينات القضائية التي هي قانونية.ورداً على سؤال حول طلب الأهالي لقاء رئيس الجمهورية، أجابت: لم نطلب مثل هذا الموعد من رئيس الجمهورية ونحن نعتبر أن أي رفض يلقاه شخص منا يطال الجميع. نكرر تحذيرنا من تصرف سريع جدا بعد الإنتخابات اذا لم يقر المرسوم.مصرف الاسكانواجتمع الرئيس ميقاتي مع الرئيس المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي قال بعد اللقاء:"تشرفتُ بلقاء دولة الرئيس حيث أطلعته على خطة مصرف الإسكان وسلة القروض التي سيتم إطلاقها من الآن ولغاية حوالى أربعين يوماً والتي تشمل قروض السكن، والترميم والطاقة الشمسية والشروط المتصلة بها، كما تمنيتُ على الرئيس ميقاتي التواصل مع سعادة سفير الكويت لدعم القرض المعطى من الصندوق العربي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية الموجود في الكويت، للإسراع في تنفيذ هذا القرض الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب وإدارة الصندوق العربي.تابع: نحن نعتبر أن سلة القروض هذه هي بارقة أمل في ظل الظلمة التي يمر بها لبنان، ونأمل التجاوب السريع خصوصاً بأن مجلس الوزراء أقر في الجلسة الأخيرة كل المستحقات القديمة المقدمة من الصناديق العربية ومنها الصندوق العربي للتنمية، لذا لم يعد هناك أي مبرر لعدم صرف هذه القروض، وقد تمنى لنا الرئيس ميقاتي التوفيق في مسعانا ووعدنا بإجراء الإتصالات اللازمة المتصلة بهذا الموضوع.ورداً على سؤال عن تصنيف القروض، أجاب: من المعروف أن مصرف الإسكان مملوك من القطاع الخاص بنسبة 80% ومن القطاع العام بنسبة 20%، وسياسة المصرف يحددها مجلس إدارته الذي هو مَن وضع سلة القروض التي أشرنا اليها.