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لبنان

باسيل بخطاب عالي النبرة: أهلنا لم ينسوا كيف حكموا المنطقة وبالمجلس "الفرد علخصر"

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:16
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قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال خطابه في اللقاء الشعبي في قضاء بعبدا إنّه "نفس الوجوه الحاقدة التي شاركت في 13 تشرين 1990 شاركت في 17 تشرين 2019، ولطالما نبهت أنا من هنا من بعبدا عام 2019 انّ 13 تشرين اقتصادي مقبل علينا".
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وتابع: "صمد الجنرال ولم ينكسر التيار، ولكن المؤامرة تسببت في الخراب وسرّعت بالإنهيار المالي  وفقّرت الناس. نعم كسّروا البلد لكي يكسّرونا، وفقّروا الناس لكي يسقطونا. ومن اعتقد أنّه بامكانهم ان يلغونا فلم يفهموا قط أنّه نحن من الناس ولا أحد يستطيع أن يلغي الناس".
 
وأكد: "سنبقى نواجه حتى نخرج من الإنهيار ونحاسب المتورطين ونستعيد حقوق الناس واموالهم؛ ونحمي أملاك الدولة".
 
وأضاف باسيل: "يقومون باستعراض العضلات ولا يترددون في أن يبينوا للبنانيين كيف سيحكموا في حال انتصروا. ولكن أهلنا لم ينسوا كيف حكموا المنطقة، بمجلس النواب "الفرد علخصر"، وماذا يقولوا مشروع الدولة بوجه الدويلة.. ويوم الجمعة العظيمة، المسلحون في كنيسة الحدت، وماذا يقولون حماية المجتمع المسيحي!".
 
وتابع: "نحنا وضعنا خططا مكتوبة لكي نستعيد إقتصادنا وينتج فرصا للعمل ولشبابنا حتى يعيشوا ببحبوحة، من الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا".
 
 
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