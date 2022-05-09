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لبنان

فرنجيه عرض مع هولفيني الاستحقاقين النيابي والرئاسي

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:18
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته ببنشعي، رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني على رأس وفد من البعثة، حيث عقد اجتماع في حضور الدكتور جان بطرس. 
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وتمحور البحث، بحسب بيان ل"المرده"، حول "ملف الاستحقاق النيابي لا سيما ان هولفيني يترأس البعثة التي تضم نحو مئتي شخص سيتولون مراقبة الإنتخابات في لبنان. 
كذلك كانت جولة افق حول الاستحقاق الرئاسي المقبل، واتجاهات الأوضاع في لبنان، والخطط المطروحة للاصلاحات على إثر ذلك، بالإضافة الى سبل التعاون بين لبنان واوروبا".
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