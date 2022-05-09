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لبنان

وصول طائرة شحن إلى المطار تنقل صناديق الإقتراع من الإمارات

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:21
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تسلمت وزارة الخارجية اللبنانية ممثلة بمدير المغتربين في الوزارة هادي الهاشم في المطار 57 صندوقا لأصوات اللبنانين الذين اقترعوا خارج لبنان في دول: الكويت، البحرين، جدة، الرياض، دبي، ابو ظبي، مصر، سلطنة عمان، الاردن والعراق،  نقلتهم طائرة شحن تابعة  لشركة DHL، في حضور  أسامة الحايك  من مديرية الشؤون السياسية في وزارة الداخلية واشراف  الأجهزة الامنية في المطار من امن وجمارك وامن عام، حيث جرى التأكد من اعدادها ومطابقتها وسلامة الاكياس المختومة التي كتب عليها وزارة الخارجية والمغتربين - الحقيبة السياسية، ليتم بعدها تسطير محضر باستلامها   ومن ثم تنقل مع مواكبة امنية من قبل قوى الأمن الداخلي من المطار الى مصرف لبنان.
 
واشار الهاشم الى ان "الصناديق وصلت بسلامة وكل شيء ممتاز وتم فقط تصحيح التدوين في احدى الحقائب"، وقال: "ان الحقائب ستصل تباعا الى لبنان".
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