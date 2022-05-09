المرتضى غادر الى طهران للمشاركة في معرض الكتاب

غادر وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بيروت متوجها الى ايران، تلبية لدعوة رسمية من وزير الثقافة والارشاد في الجمهورية الاسلامية الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، للمشاركة في افتتاح فعاليات معرض طهران الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين.

Advertisement