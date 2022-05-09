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لبنان

على طريق الناقورة.. حادث سير مروع يودي بحياة سيدتين

Lebanon 24
09-05-2022 | 12:54
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وقع حادث سير مروع على طريق الناقورة جنوب مدينة صور أدى إلى مقتل سيدتين من بلدة قانا وتسبب بوقوع عدد من الجرحى.
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الناقورة

حادث سير

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