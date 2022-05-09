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لبنان

لجنة مستخدمي مستشفى الحريري: سنعد ملفا متكاملا لتثبيت حقنا

Lebanon 24
09-05-2022 | 13:04
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أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى "الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي" في بيان، أنها "تلقت وموظفي المستشفى استشارة هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل في خصوص أحقية غلاء المعيشة للعاملين في المستشفى بكثير من الإيجابية والترحيب، وهي بناء لما ورد في الاستشارة".
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وتمنت "إعلان الإدارة بوضوح نواياها ومنح العاملين في المستشفى من مستخدمين ومتعاقدين زيادة غلاء المعيشة ليقابلوها بالايجابية المطلوبة ويعودوا إلى العمل بشكل طبيعي، خصوصا أن الإدارة ووزارة الوصاية أكدتا أكثر من مرة انتظارهما لرد الهيئة الذي يشكل الغطاء القانوني للدفع بحسب رأيهما، وحصلتا على الغطاء المطلوب بما ورد في الاستشارة".
 
وعن درجات المتعاقدين، أكدت اللجنة "حق العاملين بالدرجات، خصوصا أن الإدارة بدأت منذ سنوات تنفيذ قرارها بمنحهم جزءا من الدرجات المستحقة قبل أن تتوقف عن الدفع، رغم الاتفاق الموقع برعاية وزارة الوصاية في حينه"، مشيرة إلى أنها "ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام  على إعداد ملف متكامل لمراجعة الهيئات القضائية والقانونية المختصة لتثبيت هذا الحق".
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