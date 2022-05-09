قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل زار قائمقام حاصبيا مودعا

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استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب الجنرال رامون أرمادا فازكيز، يرافقه وفد أمني لبناني، إضافة إلى مسؤول وحدة التعاون المدني العسكري في "اليونيفيل" النقيب دياغو فرنانديز، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه كقائد للقطاع الشرقي، وتم عرض الأوضاع الأمنية في القضاء والبحث في مشاريع الخدمات الإنمائية التي تنوي "اليونيفيل" القيام بها في القرى والبلدات التابعة لنطاق عملها.وشكر فازكيز ل"القائمقام سلوم حسن التعاون والإيجابية في التعاطي من قبله مع كل من الكتيبتين الإسبانية والهندية".وسلمه هدية تذكارية عربون محبة وتقدير خاص.بدوره، شكر سلوم ل"قائد القطاع الشرقي جهوده المبذولة خلال فترة توليه قيادة القطاع الشرقي"، مثنيا على "الدور الإنساني والإنمائي والخدماتي الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية"، مؤكدا "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق التام بين كل من قيادة الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في ما خص الملف الأمني".