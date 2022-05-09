وفد نقابة المحامين في طرابلس زار رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا

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زارت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس يرافقها أعضاء المجلس الأساتذة: نشأة فتال، محمود هرموش، باسكال أيوب وسمعان إسكندر، رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا في لبنان القاضي الدكتور محمد عساف.وبحث الوفد مع عساف في العديد من المواضيع المشتركة بين النقابة والمحامين والمحاكم الشرعية السنية، وتمنى على عساف "إصدار تعميم بعدم قبول اية وكالة غير مسجلة بحسب الأصول في نقابة المحامين، واي لائحة لا تتضمن الطوابع المقررة من قبل النقابة".كما توجه الوفد بالشكر الى عساف على "إستمرار عمل المحاكم الشرعية وعدم توقفه بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن"، مثنيا على "جهوده ومتابعته الدائمة".