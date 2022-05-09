جديد التغذية الكهربائية في لبنان.. ما الذي جرى مؤخراً؟

ازدادت ساعات التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ في مختلف المناطق، إذ ارتفعت إلى 4 ساعات يومياً بعدما كانت تصل إلى ساعتين خلال الفترة الماضية.



Advertisement وقالت مصادر "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "إعادة تشغيل معمل دير عمار قبل أيام، ساهم بإعادة التغذية وارتفاعها"، مشيرة إلى أن "معامل المؤسسة الفعالة تنتج ما يقارب الـ450 ميغاواوط حالياً على الشبكة العامة". وقالت مصادر "كهرباء لبنان" لـإنّ "إعادة تشغيل معمل دير عمار قبل أيام، ساهم بإعادة التغذية وارتفاعها"، مشيرة إلى أن "معامل المؤسسة الفعالة تنتج ما يقارب الـ450 ميغاواوط حالياً على الشبكة العامة".