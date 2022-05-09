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لبنان

جديد التغذية الكهربائية في لبنان.. ما الذي جرى مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-05-2022 | 13:28
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ازدادت ساعات التغذية الكهربائية بشكل ملحوظ في مختلف المناطق، إذ ارتفعت إلى 4 ساعات يومياً بعدما كانت تصل إلى ساعتين خلال الفترة الماضية.

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وقالت مصادر "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "إعادة تشغيل معمل دير عمار قبل أيام، ساهم بإعادة التغذية وارتفاعها"، مشيرة إلى أن "معامل المؤسسة الفعالة تنتج ما يقارب الـ450 ميغاواوط حالياً على الشبكة العامة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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