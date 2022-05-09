تصريحٌ بارز.. ماذا قال فرنجية عن الحريري؟

اعتبر النائب طوني فرنجية أن "عزوف الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات النيابية ترك أثراً بالطائفة السنية"، مؤكداً أنّ "الوضع لا يسمح بتهميش أحد"، وقال: "لو تمكن من تشكيل حكومة لكنا تفادينا الكثير من الأمور وتلقفنا المبادرة الفرنسية، ومش هيك بيتكافى الحريري".

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وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، شدد فرنجية على ضرورة وضع الخلافات جانباً في سبيل نهضة لبنان، مشدّداً على أهمية التوافق بين مختلف الأطراف.

مع هذا، فقد كشف فرنجية أن "اللقاء الذي جمع النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل كان لقاء كسر جليد"، وأضاف: "من الممكن أن يكون هناك اجتماع آخر بعد الانتخابات".





