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لبنان

من سامي الجميّل.. ردّ ناري على نصرالله!

Lebanon 24
09-05-2022 | 14:23
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أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أنه خلال لقاء في البوشرية يتكل في 15 أيار "على كل اللبنانيين الشرفاء باتخاذ الخيار الصح واختيار أي معارضة وتغيير يريدون"، مشدداً على ان "الانتصار سيكون للبنان".
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وقال: "سنلتقي مع شباب كسروان والشمال وبيروت وزحلة وبعبدا والشوف وعاليه وجزين وطرابلس وعكار في المجلس النيابي وسنشكل قوة سياسية جديدة متحررة من كل المنظومة لنعطي بديلا للناس ونبني لبنان الجديد".

وتابع: "جربتمونا ورأيتم أننا لا نحيد عن مصلحة لبنان واللبنانيين وهكذا سنستمر"، مضيفا: "التغيير الذي نريده في 15 أيار لأشخاص تثقون بأنهم لن يتغيروا ولم يدخلوا في التسويات وبقوا صامدين أمام الاغتيالات".

ورد الجميل على كلام الأمين العام لحزب الله الذي قال اليوم "فشروا ينزعوا سلاح حزب الله"، بالقول: "فشر انك تخلينا نستسلم وتسيطر على البلد وتخلص منا وأن تسيطر على مستقبل أولادنا، فنحن نريد العيش كما نريد نحن لا كما تريد أنت".

وشدد على أن "الجيش وحده يدافع عنا وعندما ينادينا سنكون بصفوفه لندافع عن لبنان تحت قيادة دولتنا التي نحب".

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