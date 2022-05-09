سعر البنزين سيتغير غداً.. هكذا سيُصبح!

كشفت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدرُ صباح غد الثلاثاء".

وأشارت المصادر إلى أن "الجدول سيتضمن زيادة في سعر صفيحة البنزين"، وأضافت: "الزيادة ستتراوح بين 16 و 26 ألف ليرة".