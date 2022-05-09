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لبنان

كنعان: لسنا سماسرة سياسة

Lebanon 24
09-05-2022 | 15:48
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اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان إن "الصوت التفضيلي لا يؤمن مقعداً نيابياً"، مشيراً إلى أن "المعركة يجب أن تكون على تأمين الحواصل لضمان فوز أكبر عدد من أعضاء اللائحة في المتن الشمالي". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، أشار كنعان إلى أنّ "الحكومات المتعاقبة وضعت خططاً وهمية وقنابل دخانية بدل الانكباب الفعلي على معالجة الانهيار"، وأردف: "لا يمكن تحميل المودعين تبعات كل السياسات الخاطئة للدولة اللبنانية بل هي مسؤولية الدولة ومصرف لبنان والمصارف".
وتابع: "لا بد من التغيير على مستوى حاكمية مصرف لبنان ليكون هناك جو جديد يستعيد الثقتين المحلية والدولية واستمرار التدقيق الجنائي وتغيير السياسة المالية والمصرفية بما لا يخاطر بأموال الناس بل يحفظ حقوقهم ويستعيدها".
ورأى كنعان أن "لا شيء عرقل الحكم في لبنان إلاّ الديموقراطية التوافقية التي يجلس معها الجميع على طاولة الحكم فيبدأ التعطيل وتغيب المحاسبة والرقابة"، وقال: "لذلك يجب أن نكون أمام أكثرية تحكم وأقلية تعارض".
وأضاف: "لسنا سماسرة سياسة بل نتحالف ونخاصم ونبقى نحن، ونذهب الى العالم ونبقى على لبنانيتنا ونسعى لحماية الكيان والدولة والمؤسسات".

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