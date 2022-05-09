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لبنان
محافظ عكار طالب البلديات واتحاداتها بتعزيز الإجراءات الأمنية لمواكبة الانتخابات
Lebanon 24
09-05-2022
|
15:55
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صدر عن محافظ عكار المحامي عماد اللبكي تعميم الى البلديات واتحادات البلديات يتعلق بتعزيز الإجراءات الأمنية لمواكبة الانتخابات النيابية جاء فيه: "عطفا على مقررات مجلس الأمن الداخلي المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/4/2022 في إطار التحضير للانتخابات النيابية التي ستجرى نهار الأحد الواقع في15/5/2022 حفاظا على الأمن والنظام العام ومنعا لأي خلل أو عرقلة لسير العملية الانتخابية يطلب من البلديات والاتحادات البلدية الواقعة ضمن نطاق محافظة عكار:
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- وضع عناصر شرطة البلدية أو الحرس البلدي بتصرف المديرية العامة لأمن الدولة وذلك لتأمين الحماية للمولدات الكهربائية التي ستؤمن التغذية بالطاقة الكهربائية لمراكز الاقتراع و المتواجدة خارج هذه المراكز.
- تكليف بعض أعضاء الحرس او الشرطة البلدية تأمين الحماية للمراكز والأقلام التي سيتم تجهيزها بمستلزمات العملية الانتخابية وذلك اعتبارا من 12/5/2022 لحين وصول عناصر قوى الامن الداخلي الموكلة حمايتها إليها،على أن يتم إفادتنا بأسماء العناصر المكلفة من قبلكم وارقام هواتفهم للتنسيق معهم عند اللزوم.
- تسيير دوريات راجلة من قبل شرطة البلدية لتنظيم السير على الطرقات التي تؤدي إلى مراكز الاقتراع لتسهيل وصول المواطنين إليها".
وختم: "وأننا إذ نعول على الحس الوطني لكافة رؤساء البلديات واتحادات البلديات في عكار نهيب بالجميع الالتزام بكافة التعليمات والتوجيهات والتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين حسن سير العملية الانتخابية".
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