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لبنان

جديد قضية الإساءة لمفتي طرابلس.. إليكم آخر قرار تم اتخاذه

Lebanon 24
09-05-2022 | 16:12
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بناءً على اشارة المدعي العام في الشمال، تم توقيف المدعوة نازك الحسن بعد استدعائها إلى فصيلة السويقة - طرابلس، وذلك على خلفية تعرّضها لمفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام قبل أيام قليلة.
 
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وكانت السيدة اعترضت طريق المفتي أثناء وصوله إلى المسجد المنصوري الكبير في طرابلس لأداء صلاة عيد الفطر، الإثنين الماضي، ورشقت سيارته ببالونات من الماء.
 
وقالت المرأة وهي تصيح بغضب: :أهلًا أهلًا، أهلًا بالمرافقين، أهلًا بالدجالين المنافقين، جايي الك عين تصلي، جايين تعيّدوا وولادنا بقعر البحر؟”، في إشارة إلى حادث غرق مركب في مدينة طرابلس منذ نحو أسبوع.
 
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