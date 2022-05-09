علاقات شخصية

تبين لمتابعين أن العلاقات الشخصية تلعب دوراً في توفير خدمات لوجستية بين المؤسسات والوزارات أكثر نفعاً من العلاقات داخل المؤسسات الرسمية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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