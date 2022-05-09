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لبنان

علاقات شخصية

Lebanon 24
09-05-2022 | 17:03
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تبين لمتابعين أن العلاقات الشخصية تلعب دوراً في توفير خدمات لوجستية بين المؤسسات والوزارات أكثر نفعاً من العلاقات داخل المؤسسات الرسمية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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