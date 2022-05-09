يدور لغط انتخابي حول إمكان إحداث خروقات محدودة جداً لقوى المجتمع المدني وحراك 17 ت1 أحدهما في دائرة جنوبية، والثاني في دائرة شوفية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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