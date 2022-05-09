Advertisement

لبنان

جلسة تقييمية لانتخابات المغتربين في بعبدا بعد غد

Lebanon 24
09-05-2022 | 17:20
A-
A+
Doc-P-950618-637877392541939429.jpg
Doc-P-950618-637877392541939429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعقد الحكومة جلسة تقييمية لانتخابات المغتربين في القصر الجمهوري بعد غد، تتخللها مراجعة التحضيرات لانتخابات المقيمين يوم الاحد. وستكون هناك جلسة ثانية يوم 19 الجاري، لتقييم نتائج الانتخابات بصورة عامة، وتكون آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يتحول الى تصريف أعمال، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وتسلم المجلس الجديد المنتخب مهامه اعتبارا من 22 مايو، وانتخاب رئيس له ونائب للرئيس مع أعضاء هيئة المكتب، تمهيدا للبدء بالاستشارات الملزمة لاختيار رئيس للحكومة العتيدة، ليتولى اجراء مشاورات تشكيلها.
Advertisement
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website