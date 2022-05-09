جلسة تقييمية لانتخابات المغتربين في بعبدا بعد غد

تعقد الحكومة جلسة تقييمية لانتخابات المغتربين في القصر الجمهوري بعد غد، تتخللها مراجعة التحضيرات لانتخابات المقيمين يوم الاحد. وستكون هناك جلسة ثانية يوم 19 الجاري، لتقييم نتائج الانتخابات بصورة عامة، وتكون آخر جلسة لمجلس الوزراء قبل ان يتحول الى تصريف أعمال، مع انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وتسلم المجلس الجديد المنتخب مهامه اعتبارا من 22 مايو، وانتخاب رئيس له ونائب للرئيس مع أعضاء هيئة المكتب، تمهيدا للبدء بالاستشارات الملزمة لاختيار رئيس للحكومة العتيدة، ليتولى اجراء مشاورات تشكيلها.

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(الأنباء الكويتية)