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لبنان

الأنظار متّجهة إلى موقف جمهور "المستقبل" يوم الانتخابات

Lebanon 24
09-05-2022 | 17:37
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بقيت الانظار متجهة ايضاً الى ما موقف جمهور تيار "المستقبل" يوم الاحد حول المشاركة، وسط حملات لمناصريه على الارض وعبر مواقع التواصل تحت عنوان "مقاطعة لعيونك".
فيما قالت مصادر التيار لـ"اللواء" انه "لم يصدر لا عن الرئيس سعد الحريري ولا عن قيادة التيار اي كلام بالدعوة للمقاطعة من عدمها، لكن هناك فئة من جمهور المستقبل تعتبر انه بعد قرار الحريري لا احد يمثلها فقررت المقاطعة، كما ان هناك فئة من الجمهور تريد الذهاب للتصويت وهذا خيارها. اما موقف التيار الرسمي فلا زال هو ذاته كما اعلنه الرئيس الحريري، وكل ما يُشاع ويُقال عن ضغوط واتصالات هو من ضمن الحملات الممنهجة ضدنا، ونحن نراقب المشهد من بعيد".
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المصدر: اللواء
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