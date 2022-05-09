19
o
بيروت
28
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نديم عبد الملك يرفع الصوت: هيئة الإشراف الانتخابية تعيش على الصدقة
Lebanon 24
09-05-2022
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في لقاء تشاوري مع اهل الاختصاص عرض رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك لـ»المعوقات والمشاكل التي تعترض عمل الهيئة، في ظل الأزمة الراهنة وتحول دون القيام بدورها كما يجب»، والتي من بينها «كيفية تأمين تنقل وانتقال الموظفين والمشرفين على سير العملية الانتخابية حتى تكون الانتخابات نزيهة»، ليعلن امراً أهم وأخطر وهو «ان بعض الجهات الدولية قدم الدعم إلى الهيئة لإتمام العملية الانتخابية». فكيف لهيئة ان يكون عملها مجرداً من اي تأثير خارجي بينما تتلقى الدعم من الهيئات الدولية؟«قانون الانتخاب الحالي أعطى هيئة الإشراف صلاحيات لمراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين، لا سيما المادة 19 منه. وكذلك، أفرد فصلاً خاصاً لوسائل الإعلام والإعلان حيث نص على حقوق لها وواجبات وعقوبات في حال المخالفة»، ومن هذا الباب أراد عبد الملك ان يعقد «شراكة» مع وسائل الاعلام «لمواجهة الإنتخابات النيابية المقبلة، إذ من جهة يمكن لهيئة الإشراف أن تمارس دورها ضمن الصلاحيات المعطاة لها، وعلى وسائل الإعلام أيضاً التقيد بهذه النصوص وتطبيقها تسهيلاً للعملية الإنتخابية ونجاحها، ومن جهة أخرى، إن هيئة الإشراف هي مع حرية الرأي والتعبير ضمن حدود القانون وتحرص عليها أشد الحرص». بالمنطق لا يفترض بهيئة الاشراف ان تستجدي التزام وسائل الاعلام بالقانون ولا يدخل ذلك في سياق دورها وصلاحياتها التي تقتصر على الرقابة ورصد المخالفات ورفع تقارير بذلك الى الجهات المختصة القضائية والادارية.إشتكى عبد الملك من «محدودية النصوص القانونية وصلاحيات الهيئة»، ومن ان «الهيئة تعيش على الصدقة. نعمل بالحد الأدنى وباللحم الحي وبالسلاح الأبيض إذا صح التعبير».أطلق رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية صرخة مدوية حول واقع حال الهيئة على الصعيد المالي واللوجستي قبل ايام من اجراء الانتخابات يوم الاحد المقبل، ما يدفع المراقبين الى الشك في شفافية العملية الانتخابية ومدى مصداقيتها حيث ان وجود الهيئة جزء لا يتجزأ من الاعتبار القانوني لاكتمال الدورة الانتخابية. اذ لا يمكن الاعتداد بالانتخابات بلا وجود الهيئة ودورها واي عيب فيها يشكل عيباً قانونياً للانتخابات برمتها، ومن ذلك افتقار الهيئة للتمويل والدعم المالي فضلاً عن استقلاليتها المقيدة والمرتبطة عضوياً بالسلطة التنفيذية ممثلة بوزير الداخلية الذي يشكل حضوره في عمل الهيئة اكثر من سلطة وصاية. وقد ضاعفت الازمة المالية وانهيار الوضع الاقتصادي مشاكل الهيئة وازماتها والا كيف يفسر اعلان عبد الملك ان الاتكال مالياً يرتكز على المنظمات الدولية للتمويل نظراً لافتقاره محلياً، وهذا ما يحد من استقلالية الهيئة ويقوض شخصيتها المعنوية فضلاً عن المالية مما يسهل اللجوء الى الطعن بالانتخابات للذين يعتبرون انفسهم متضررين جراء الانتخابات ونتائجها.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
Lebanon 24
العد العكسي لزيادة تعرفة الانترنت بدأ.. وهكذا ستُصبح الأسعار
02:30 | 2022-05-10
10/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية مشهورة تفاجىء متابعيها بثياب السباحة في السعودية... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:31 | 2022-05-10
10/05/2022 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
Lebanon 24
بضيافة جيسيكا عازار وزوجها.. اليسا تحتفل بنجاح أغنيتها (صور)
04:00 | 2022-05-10
10/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
Lebanon 24
خطة "التفافية" لجنبلاط.. هكذا "سيقطفُ" الشارع السنّي في الشوف!
05:00 | 2022-05-10
10/05/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
Lebanon 24
بعد ظهورها بـ "توب" شفاف.. ملكة جمال لبنان السابقة بفستان أسود قصير جداً برفقة حبيبها الوسيم! (صور)
03:00 | 2022-05-10
10/05/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:15 | 2022-05-11
كلام جازم وإستدراكي لعون
02:04 | 2022-05-11
اشكال انتخابي في البقاع الشمالي واطلاق نار
02:00 | 2022-05-11
على رغم تأجيل زيارته... البابا لن يسمح بأن يدفع لبنان ثمن تسويات "الكبار"
01:45 | 2022-05-11
ما هو السؤال الإنتخابي "الأكثر سماجة"؟
01:30 | 2022-05-11
"الطائرات" ستشارك في الانتخابات
01:15 | 2022-05-11
وزير السياحة عن بيان ارجاء زيارة البابا: تشاورت بشأنه مسبقا مع السفير البابوي
فيديو
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة: مُفاجأة كبيرة في بيروت.. وهذا ما قالته عن نتائج الانتخابات النيابية والدولار (فيديو)
00:14 | 2022-05-11
11/05/2022 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
Lebanon 24
رصد سمكة التنين الغامضة الأكثر سوادا (فيديو)
14:00 | 2022-05-10
11/05/2022 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة تكشف: اقتربت من الموت بسبب جرعة مخدر زائدة! (فيديو)
05:00 | 2022-05-08
11/05/2022 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact