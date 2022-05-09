تحذير السفارات روتيني أم امني؟

نقلت "الديار" عن مصادر امنية ان طلب السفارة الأميركية في بيروت من رعاياها ضرورة تجنّب التواجد في مناطق التجمّعات والاحتشاد، لا يرتبط بوجود تهديدات امنية داهمة او معلومات بشان عملية تستهدف الرعايا الاميركيين في لبنان، وانما تدبير روتيني احترازي قبل اسبوع من الانتخابات النيابية حيث ترتفع فيه حدة التنافس بين القوى السياسية التي قد تتحول الى توترات على الارض. ولهذا ومع انتهاء مرحلة الصمت الانتخابي تم اصدار هذا التعميم الذي يشمل كافة المناطق اللبنانية، وليس مناطق محددة بذاتها. وهو امر اتخذته ايضا كل من السفارة البريطانية والسفارة الاسترالية في بيروت.

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