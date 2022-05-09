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لبنان
خطاب جديد لنصرالله اليوم
Lebanon 24
09-05-2022
|
22:36
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يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في مهرجان انتخابي جديد يقيمه حزب الله، على أن يتطرّق الى الملف الاقتصادي والاجتماعي والخيارات المتاحة أمام الشعب اللبناني، وظروف الحصار الاقتصادي والمالي الأميركي الخليجي المفروض على لبنان منذ أكثر من عامين.
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كما يتحدّث الرئيس نبيه بري عصر اليوم الى اللبنانيين، في إطلالة انتخابية من دارته في المصيلح، ليتطرق الى مختلف العناوين والمستجدات، لا سيما الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب "البناء" يرجح خبراء انتخابيون أن يرفع خطاب السيد نصرالله نسبة الاقتراع في الشارع الشيعي والوطني عموماً لصالح لوائح المقاومة والحلفاء، وتوقعوا أيضاً أن تكون نسبة الاقتراع في الجنوب والبقاع أعلى النسب في الدوائر الـ15.
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