البخاري عند إبراهيم: مشكلتنا مع حزب الله في اليمن لا في لبنان

كتبت "الاخبار": زار السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، أول من أمس، المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في منزله وبحث معه في الأوضاع العامة والعلاقة بين البلدين. وكان البخاري قد استضاف كلّ قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية في دارته خلال شهر رمضان المنصرم، لكن لم يتسنّ له لقاء إبراهيم لأسباب خاصة بالمدير العام للأمن العام.

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وعلمت "الأخبار" أن السفير السعودي طلب زيارة إبراهيم في منزله، معرباً له عن تقدير الرياض للعلاقة مع الأمن العام، وبحث معه الوضع في البلاد عشيّة الانتخابات النيابية، وتطرق الى الموقف من حزب الله. وبدا أن البخاري أراد إرسال رسالة عبر إبراهيم. إذ كان حريصاً على إبلاغه بأنّ السعودية تعرف موقع حزب الله في لبنان وحجمه وتمثيله الشعبي، ولا مشكلة لها معه في لبنان. لكن الأمر يرتبط بأن حزب الله أخذ طرفاً في الحرب مع اليمن، ويقدم الدعم للحوثيين الذين "يهدّدون أمن السعودية".