Advertisement

لبنان

سنّة الشمال على خطى سنّة البقاع الغربي؟

Lebanon 24
09-05-2022 | 22:46
A-
A+
Doc-P-950644-637877584853959928.jpg
Doc-P-950644-637877584853959928.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب عبد الكافي صمد في "الاخبار": آرتفع منسوب التساؤلات أخيراً حيال المرشحين السنة على اللوائح المدعومة من القوّات اللبنانية في دائرتي الشّمال الأولى والثانية، بعد انسحاب المرشّحين خالد العسكر ومحمد قدورة من لائحة مدعومة من القوات في دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) ما أفقدها الغطاء السنّي بالكامل، وانسحاب ثلاثة مرشحين شيعة من اللائحة المحسوبة على القوات في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك والهرمل).
Advertisement
وتوجّهت الأنظار في هذا السياق إلى النائب عن مقعد المنية في دائرة الشّمال الثانية عثمان علم الدين الذي من شأن انسحابه أن يضعضع لائحة "إنقاذ وطن" التي يترأسها الوزير السابق أشرف ريفي بالتحالف مع القوات اللبنانية، ويجعل تجاوزها العتبة الانتخابية في غاية الصعوبة. ورغم أنّ علم الدين نفى ما يشاع في هذا الخصوص، لكنّه لمّح أكثر من مرّة إلى أنّه قد يقدم على هذه الخطوة "إذا تلقيت اتصالاً من الرئيس سعد الحريري، الذي وحده يمون عليّ"، ما أثار إرباكاً لم تبدّده كلّ التوضيحات التي ساقها لاحقاً.
أمّا المرشّح الثاني فهو النائب السّابق خالد ضاهر الذي انضوى في "لائحة عكّار" في دائرة الشّمال الأولى (عكّار)، بالتحالف مع النائب السّابق طلال المرعبي والقوّات اللبنانية. إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أنّ "انسحاب الضاهر وارد جدّاً، وإذا حصل فإنّ ذلك سيقضي على حظوظ القوّات بفوز أحد مرشحيها في هذه اللائحة، كما سيجعل تجاوز هذه اللائحة العتبة الانتخابية وتأمين فوزها بحاصل انتخابي محفوفاً بالمخاطر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website