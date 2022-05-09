Advertisement

لبنان

إنتخابات الخارج ستنسحب على الداخل وفق هذه المعطيات

Lebanon 24
09-05-2022 | 22:50
A-
A+
Doc-P-950645-637877587202031325.jpg
Doc-P-950645-637877587202031325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب فادي عيد في "الديار": المتابعون للمسار الإنتخابي، يشيرون إلى أن التصويت السنّي في المرحلتين الأولى والثانية، كان له دوره في كسر ما يقال عن مقاطعة سنّية، لا سيما بعد تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي وعدم مشاركة "تيار المستقبل" في الإنتخابات ترشيحاً واقتراعاً، ولذا فإن ما جرى في المرحلة الأولى، خصوصاً في الدول الخليجية والعربية، إلى المرحلة الثانية، سيكون له وقعه على خط المشاركة في انتخابات الداخل، حيث علم أن هناك لقاءات تحصل بعيداً عن الأضواء بين مرجعيات وقيادات سنّية من أجل السير بما قاله مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بمعنى ضرورة المشاركة الكثيفة وعدم المقاطعة، وينقل في هذا الصدد، بأن مفتيي المناطق يحضّون أبناء الطائفة السنّية لعدم مقاطعة الإنتخابات والنزول يوم الأحد المقبل إلى مراكز الإقتراع، وهذه الدعوات تكثّفت في الساعات الماضية، وستبلغ ذروتها من اليوم وحتى الأحد القادم.
Advertisement
وعلى خط آخر، فإن انتخابات الخارج، وإن كشفت بعض الثغرات التقنية، إلا أن الأمر الأبرز تمثّل بكثافة الإقتراع على خلاف ما كان متوقعاً لـ "قوى التغيير"، ووفق بعض الخبراء الإنتخابيين ومرجعيات سياسية وحزبية، ان هذه المسألة لا يعوّل عليها على صعيد حسم الخيارات بين من سيفوز ويخسر، أو أن هناك مفاجآت من العيار الثقيل بفعل الصوت الإغترابي، وإن كان له تأثير كبير في دوائر معينة، بحيث أن المحازبين في دول الإنتشار اقترعوا لأحزابهم ومرجعياتهم مع قلّة انتفضت لـ "التغيير"، بينما الشريحة من المستقلين والخارجين عن أي اصطفافات سياسية وحزبية، وربطاً بظروف البلد وانهياره والمأساة الصحية والإجتماعية والمالية، وما حدث من انفجار المرفأ إلى كل الأزمات، اقترعت ل "التغييريين"، وهذا النمط من الإقتراع سينسحب على انتخابات الداخل، مما سيشكّل بعض المفاجآت دون أن يكون التغيير واسعاً، وبالتالي، أن ثمة مفاجآت مدوّية قد تظهرمن خلال انتخابات الخامس عشر من أيار الجاري.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website