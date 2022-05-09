صيف لبنان لطيف!

كتبت زيزي اسطفان في" نداء الوطن": يبدو ان الرب سيترأف بأهل لبنان أكثر من مسؤوليهم ويمنحهم صيفاً معتدلاً رطباً وفق ما يقول الخبير في الأرصاد الجوية الأب إيلي خنيصر. فهذه السنة رغم كونها ستشهد بعض الهبات المدارية الحارة في اوقات متفرقة من الصيف وفقاً لحركة التيارات المدارية الصحراوية ترفع من درجات الحرارة لا سيما في المناطق الداخلية البقاعية، إلا أن الحرارة بشكل عام تكون معتدلة. لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الرطوبة التي تعطي إحساساً بالاختناق حتى مع عدم وجود درجات حرارة عالية جداً تفوق 35 درجة. فالرطوبة التي تشهدها المناطق الساحلية تسبب التعرق والاحساس باختناق وهو ما يجعل الإنسان بحاجة للجلوس في مكان مكيف فيما في المناطق الداخلية قد تكون درجات الحرارة أعلى لكن الرطوبة أخف فيتنفس المرء نتيجة ذلك هواءً ساخناً أما في الجبال فتختلف الحال بحسب تمركز الرطوبة فوقها. شهد لبنان في الصيف الماضي اقوى موجة حر في أواخر أيار واول اسبوع من حزيران وتكررت الموجة في اواخر حزيران وقد يشهد هذا العام موجة حارة مشابهة بسبب تأثر المناطق المدارية الحارة وسقوط أشعة الشمس عليها بشكل عمودي ابتداءً من أول حزيران ولكن يكرر الأب خنيصر أن الصيف لن يكون بقساوة الشتاء الذي انهك اللبنانيين نفسياً وصحياً ومادياً.

ألف حساب ستحسب العائلة قبل أن تقرر «شم الهوا» في مشوار باتت كلفته تتجاوز المليون هذا إن احتسبنا البنزين فقط من احتساب كلفة الطعام والشراب ومتطلبات الصغار... حتى البطيخ فاكهة الصيف بامتياز قد يتجاوز سعر الرأس منه 200000 وقد يهجر موائد العائلات ومشواريهم الصيفية. وحده البحر يبقى أمامهم وكلفة الوصول إليه بالمسافة أقل من أي مشوار آخر، ولكن هنا أيضاً يصطدم صيف اللبنانيين بأسعار المسابح والمنتجعات السياحية. إيجار الكابينات التي اعتاد رواد الشواطئ استئجارها تتراوح بين 600 و 1200 دولار في الموسم أما إيجار الشاليهات الصغيرة فيترواح ما بين 4000 و 7000 دولار في الموسم. ومع شبه اختفاء تام للشواطئ العامة فإن أسعار الدخول الى المسابح الخاصة لا تنفك ترتفع مع كل صيفية وترتفع معها كل الأسعار في الداخل من قنينة المشروبات الغازية الى سندويش الطاووق والبرغر وتوابعهما وبحسب جولة سابقة لنداء الوطن على المسابح يتوقع ان تكون أسعار الدخول إلى «البلاجات» البحرية الكسروانية بين 300 و 400 الف ليرة للشخص في حين قد تكون أقل بقليل شمالاً وقد تصل الى حدود 60000 في بعض المسابح التي تصنف نفسها خمس نجوم....