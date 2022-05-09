الحريري على موقفه: لا دعوة للمقاطعة

عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي أثنى في حديث مع "الأنباء" الالكترونية على "الحماس الذي أظهره المغتربون بممارسة حقهم الطبيعي في الانتخابات، وكانت النتجة مقبولة جداً والإقبال على الاقتراع أيضا جيد، على الرغم من انها المرة الثانية التي يشارك فيها المغتربون بالانتخاب"، متوقعاً زيادة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة وبالأخص متى تم اعتماد الميغاسنتر.

وعن رأيه بمشاركة مناصري تيار المستقبل في الانتخابات والحديث عن مقاطعة ظهرت في أكثر من دولة، لفت عراجي الى "عدم وجود أرقام محددة تظهر نسبة المشاركة لدى الطوائف، ولم تحصل عملية فرز لمعرفة اذا كان هناك مقاطعة ام لا".

وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية دعوة الرئيس سعد الحريري لتيار المستقبل للمشاركة في الانتخابات لتجنب سيطرة حزب الله على البلد، قال عراجي: "حتى الساعة لم يرد أي شيء من قبل الحريري، لكنه في الوقت نفسه لم يطلب من أحد مقاطعة الانتخابات ولا يوجد في كل بياناته أي قرار بالمقاطعة". لكنه أشار الى أن الحريري لا يستطيع ان يطلب من جمهوره المشاركة فهو ترك الخيار للناس كما تركه للنواب.