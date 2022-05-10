القاء قنبلة على مكتب أحد المرشحين للانتخابات في التبانة

اقدم شبان من على القاء قنبلة يدوية باتجاه اخد المكاتب الشعبية التابعة للمرشح "اشرف ريفي" في منطقة التبانة - طرابلس فجر اليوم من دون وقوع اصابات بشرية.



وقد ادت القنبلة الى تضرر واجهة المكتب، في حين فرّ الشبان الى جهة مجهولة

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