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لبنان

القاء قنبلة على مكتب أحد المرشحين للانتخابات في التبانة

Lebanon 24
10-05-2022 | 00:15
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اقدم شبان من على القاء قنبلة يدوية باتجاه اخد المكاتب الشعبية التابعة للمرشح "اشرف ريفي" في منطقة التبانة - طرابلس فجر اليوم من دون وقوع اصابات بشرية.

وقد ادت القنبلة الى تضرر واجهة المكتب، في حين فرّ الشبان الى جهة مجهولة
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