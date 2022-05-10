المرتضى: صابرون محتسبون منتصرون ولن نبدل تبديلا

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قال وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في تصريح: "يراد للانتخابات النيابية ان تكون منصة ومعبرا الى تعرية المقاومة من بيئتها الحاضنة ومن بعدها الوطني عبر تحميلها مسؤولية التردي الحاصل وإلصاق التهم والافتراءات بها وتجييش الرأي العام ضدها للانقضاض من حولها وحجب الاصوات عنها وعن القوى الحليفة لها على امتداد الواقع اللبناني".أضاف المرتضى: "هذا المخطط الخطير يتطلب منا موقفا وطنيا وايمانيا جامعا، تأكيد التزامنا بالانتماء الى مدرسة المقاومة والتضحية والوحدة والانتصار والتصويت بكثافة لاحباط الخطط التي لا هدف لها الا مصلحة اعدائنا على حساب حقوقنا. لن نبدل تبديلا "ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين".