اخماد حريق في معمل بلاستيك في الناعمة

شب حريق كبير فجرا في معمل مخصص لصناديق البلاستيك في منطقة الناعمة . وقد غطى الدخان الاسود سماء المنطقة، فيما لم تعرف الاسباب التي ادت الى الحريق. وعملت فرق الاطفاء على اهماد الحريق .

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