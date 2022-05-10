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لبنان

اخماد حريق في معمل بلاستيك في الناعمة

Lebanon 24
10-05-2022 | 00:57
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 شب حريق كبير فجرا في معمل مخصص لصناديق البلاستيك في منطقة الناعمة . وقد غطى الدخان الاسود سماء المنطقة، فيما لم تعرف الاسباب التي ادت الى الحريق. وعملت فرق الاطفاء على اهماد الحريق .
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الناعمة

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