ميقاتي يتابع التحضيرات لانتخابات الاحد: الواقع الصعب يحتم على الجميع التعاون

يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الايام القليلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية الاحد المقبل كل التحضيرات لهذا الاستحقاب مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بالتوازي مت التحضير لملفات الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الاي ستعقد صباح الخميس في القصر الجمهوري، على ان يتم توزيع جدول اعمال الجلسة اليوم .

ويعلّق رئيس الحكومة أمام زواره أهمية الانتخابات النيابية، لكونها ستحدد بالضبط التوجهات العامة للبنانيين بعد مرحلة من المتغيرات اعقبت ثورة السابع عشر من تشرين.

ويقول "بات من الضروري إن يحدد اللبنانيون توجهاتهم في صندوق الاقتراع تمهيدا للانتقال الى مرحلة جديدة ستكون بالتأكيد حافلة بالتحديات والعمل الجاد لاستكمال الخطوات الانقاذية المطلوبة واقرار الاصلاحات المطلوبة ، لنقل البلد الى مرحلة التعافي التدريجي.

ويعتبر الرئيس ميقاتي، وفق ما يقول زواره، انّ مرحلة ما بعد الانتخابات هي الاستحقاقات الكبرى وخصوصاً ما يتعلق بالتصدّي للتحدّيات الأساسية والعاجلة، وأهمها ما يخصّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإكمال خريطة طريق الخروج من الأزمة ارتكازاً على خطة التعافي. وهذا يضع كل الاطراف امام مسؤولية الانتقال من مرحلة الصدام التي عانينا منها في فترة ما قبل الانتخابات، الى مرحلة الشراكة والتعاون في تحمّل المسؤوليّة ووضع الأزمة على سكة الخروج منها".

وينقل الزوار عن رئيس الحكومة" قناعته بانّ غالبية الاطراف باتت تستشعر بالخطر الجدي الداهم، وبالواقع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون والذي يحتم على الجميع التعاون، لانه لم يعد هناك من سبيل امام هؤلاء الاطراف سوى ان يتحمّلوا المسؤولية".

ويرفض رئيس الحكومة الدخول في اي نقاش يتعلق بموضوع الحكومة الجديدة معتبرا ان" الاساس الان هو اجراء الانتخابات، وبعدها لكل حادث حديث".