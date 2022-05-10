صفيحة البنزين تتخطى الـ500 ألف...إليكم الأسعار الجديدة

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:



البنزين 98 أوكتان 518000 (+23000)

المازوت 599000 (+10000)

Advertisement الغاز 359000 (000) البنزين 95 أوكتان 507000 (+23000)البنزين 98 أوكتان 518000 (+23000)المازوت 599000 (+10000)الغاز 359000 (000)