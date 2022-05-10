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لبنان

صفيحة البنزين تتخطى الـ500 ألف...إليكم الأسعار الجديدة

Lebanon 24
10-05-2022 | 01:12
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، أسعار المحروقات الجديدة، وجاءت على الشكل التالي:
 
البنزين 95 أوكتان 507000 (+23000)
البنزين 98 أوكتان 518000 (+23000)
المازوت 599000 (+10000)
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الغاز 359000 (000)
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