إطلالات الحزب لن تقتصر على نصرالله.. وهذا واقع زحلة

قالت مصادر مطلعة ان حزب الله يعمل بشكل جدي على تحسين نسبة الاقتراع في كل الدوائر التي يتواجد فيها، لذلك فإن اطلالات الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله تعتبر جزءا من الحملة الانتخابية المكثفة بعدة طرق واساليب.

وبحسب المصادر فإن الاطلالات السياسية لن تنحصر بالامين العام، بل ان عددا من مسؤولي الحزب الاساسيين ستكون لهم اطلالات تلفزيونية مكثفة خلال الايام المتبقية قبل ١٥ ايار، وهذا ما يمكن اعتباره سابقة من حيث كثافة اطلالات مسؤولي الحزب.

وفي سياق متصل تقول اوساط مطلعة على اجواء حزب الله ان الحزب يتشاور مع قيادة التيار الوطني الحر في الواقع الانتخابي في مدينة زحلة وامكان رفد مرشح" التيار" سليم عون باصوات تفضيلية.

وبحسب الاوساط فان الحزب، المدرك لحالة التبدل في المزاج الشعبي التي قد تؤثر على قدرته التجييرية، قام قبل أسبوع باختبار في القرى ذات الغالبية الشيعية باختبار، وطرح أمام العديد من الأشخاص احتمال إعطاء الصوت التفضيلي لعون لدعمه في مواجهة مرشح "القوات اللبنانية"، فقوبل الطرح بالرفض".