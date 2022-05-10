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لبنان

سماع دوي قذائف مدفعية من داخل مزارع شبعا..ماذا يجري؟

Lebanon 24
10-05-2022 | 02:38
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 تسمع من داخل مزارع شبعا المحتلة اصوات قذائف مدفعية ثقيلة يتردد صداها حتى القرى المحاذية ناتجة عن مناورة يجريها جيش العدو الاسرائيلي.
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