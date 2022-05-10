الجيش: تسلم نظام للطاقة الشمسية هبة من الكتيبة الإيطالية

أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، تسلم نظام للطاقة الشمسية مقدم كهبة لقطاع جنوب الليطاني من الكتيبة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، في ثكنة بنوا بركات - صور.

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