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لبنان

الجيش: تسلم نظام للطاقة الشمسية هبة من الكتيبة الإيطالية

Lebanon 24
10-05-2022 | 03:01
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أعلن الجيش عبر حسابه على "تويتر"، تسلم نظام للطاقة الشمسية مقدم كهبة لقطاع جنوب الليطاني من الكتيبة الإيطالية في قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، في ثكنة بنوا بركات - صور.
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نظام للطاقة الشمسية

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