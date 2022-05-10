دائرة الجنوب الاولى: سبع لوائح وتوقعات بارتفاع نسبة التصويت

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دائرة الجنوب الأولى(صيدا-جزين)، واحدة من بين الدوائر الانتخابية التي تتجه الأنظار إليها إذ إضافة إلى بروز وجوه مرشحة تغييرية، يلفت الأنظار في هذه الدورة غياب مكون أساسي مهم وهو تيار المستقبل الذي حصل في الدورة الماضية على 16209 أصوات كان للنائبة بهية الحريري حصة الأسد منها بـ13,739 صوتًا.أما في الدورة الحالية ومع غياب التيار الأزرق، فقد أفرزت الدائرة 7 لوائح و29 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد اثنان منها للطائفة السنية واثنان للطائفة المارونية، أما المقعد الخامس فمن حصة الروم الكاثوليك.وقد جاءت اللوائح على الشكل الآتي:1- لائحة الاعتدال قوتنا وتضم: ابراهيم سمير عازار (ماروني)، يوسف حنا السكاف (روم كاثوليك)، ونبيل محمود عزالدين الزعتري (سني)2- لائحة "ننتخب للتغيير" وتضم: أسامة معروف سعد المصري (سني)، عبدالرحمن الدكتور نزيه البزري (سني)، شربل مارون مسعد (ماروني)، كميل فريد سرحال (ماروني)، وجميل اسكندر داغر (روم كاثوليك)3- لائحة "نحن التغيير" وتضم: هنية هاني الزعتري (سني)، محمد فادي الظريف (سني)، جوزاف الياس الأسمر (ماروني)، سليمان الياس مالك (ماروني)، وروبير الياس الخوري (روم كاثوليك)4- لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين" وتضم: يوسف محمد النقيب (سني)، غادة خليل أيوم (روم كاثوليك)، سعيد سليمان الأسمر (ماروني)، ووسام يوسف الطويل (ماروني)5- لائحة "صوت التغيير" وتضم: رنا وليد الطويل (سني)، محمد علي جميل الطاهرة (سني)، وجوزف ميلاد ميلاد يوسف متري (روم كاثوليك)6- لائحة "قادرين" وتضم: أحمد محمد وليد العاصي (سني)، اسماعيل محمد ديب حفوضه ( سني)، إيميليو طوني مطر (ماروني)، إيلي يوسف أبو طاس (ماروني)7- لائحة "معاً لصيدا وجزين" وتضم: زياد ميشال أسود (ماروني)، أمل حكمت أبو زيد (ماروني)، سليم أنطوان خوري (روم كاثوليك)، علي صادق الشيخ عمار (سني)، ومحمد شاكر سهيل القواس (سني)ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجنوب الأولى 129317 ناخبًا، ويتوقع أن يكون مجموع التصويت أكبر مما كان عليه في الدورة السابقة إذ بلغ وقتها 67346 .