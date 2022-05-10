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لبنان
مذكرة تفاهم بين مركز الحسين للسرطان والجامعة الأميركية في بيروت
Lebanon 24
10-05-2022
|
04:04
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أعلنت الجامعة الاميركية في بيروت، في بيان، ان مركز الحسين للسرطان جدد مذكرة التفاهم مع الجامعة، برعاية رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان الأميرة غيداء طلال، وذلك "بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجاليّ رعاية مرضى السرطان، والأبحاث السريريّة".
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وقّع الاتفاقية المدير العام لمركز الحسين للسرطان ومدير معهد نايف باسيل للسرطان الدكتور عاصم منصور ونائب رئيس قسم البحوث في دائرة الطب الداخلي في المركز الطبي في الجامعة الاميركية البروفسور علي طاهر.
وأكدت الأميرة غيداء "أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية التي تعد نموذجاً ناجحاً للشراكات الهادفة إلى تبادل الخبرات من أجل توفير أفضل سبل الرعاية لمرضى السرطان في المنطقة".
من جهته، قال البروفسور طاهر: "سوف تعمل هذه الاتفاقية بين المؤسستين على تبادل الخبرات المتعلقة بالبرامج الفريدة من نوعها التي يقدمها معهد نايف باسيل للسرطان وتطوير أحدث الأبحاث بهدف تقليل عبء السرطان على المجتمعات المحلية والإقليمية. وسيساهم توقيع هذه الاتفاقية بين مركز الحسين للسّرطان في منح المزيد من الفرص الحقيقية للشفاء لكلّ مريض يواجه السّرطان، من خلال توفير أفضل سبل العلاج لمرضى السّرطان وفقا لأحدث المعايير العالمية."
ونصّت مذكرة التفاهم على تعزيز الجهود المبذولة في البحث العلمي، ومكافحة السرطان في المنطقة، وتأسيس برنامج تشاركي لتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية والمختصين في مجال رعاية مرضى السرطان والأبحاث السريرية، وتعزيز التواصل في الحالات الطبية المعقدة للتمكّن من اتخاذ الإجراءات حسب المعايير والبروتوكولات العالمية، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام الأطباء والاختصاصيين للمشاركة في المؤتمرات والندوات المشتركة".
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