طقس ربيعي.. واستقرار بدرجات الحرارة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة حتى يوم السبت حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيّار بين 18و 27 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل.الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل، كما تنشط الرياح أحيانا ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات مساء.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح احيانًا شمال البلاد.الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، وبداية ارتفاع في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانًا ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء .- الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 18درجة.- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيّد.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60%.- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 5,40- ساعة غروب الشمس: 19,29