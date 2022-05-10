بخاري زار ضاهر في الفرزل.. وهذا ما تم بحثه!

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افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام "ان السفير السعودي وليد بخاري زار النائب ميشال ضاهر في الفرزل ،وشدّد على "دور النواب السياديين والاقتصاديين في المجلس النيابي الجديد في ايصال مشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين المملكة ولبنان، الى المجلس.وكان لافتا حفاوة الاستقبال والودّ الذي أظهره السفير بخاري لصاحب الدعوة.