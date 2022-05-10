ريما عاطف شعيتو نقيبة للقابلات القانونيات في لبنان

أعلنت نقابة القابلات القانونيات في بيان، "فوز الدكتورة ريما عاطف شعيتو بمنصب نقيبة القابلات القانونيات في لبنان، إضافة إلى ٥ أعضاء جدد، هم: زينة داغر، جيهان البائع، ابتسام سيف، زينب زعيتر وسميرة ماضي، وذلك بالتزكية لولاية مدتها أربع سنوات".

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