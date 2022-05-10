مدير الصحافة في الفاتيكان يكشف: لهذا تأجلت زيارة البابا الى لبنان

Advertisement

أوضح مدير دار الصحافة في الكرسي الرسولي ماتيو بروني لمندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "المعتمد في الفاتيكان أن الدار لم تصدر أي بيان بشأن تأجيل زيارة البابا فرنسيس الى لبنان. إلا أنه أبلغ الصحافيين المعتمدين أن التأجيل تم ولأسباب صحية فقط.ويعاني الحبر الأعظم منذ أسابيع عدة من ألم في الركبة والتهاب في الورك.