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لبنان

مدير الصحافة في الفاتيكان يكشف: لهذا تأجلت زيارة البابا الى لبنان

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:33
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 أوضح مدير دار الصحافة في الكرسي الرسولي ماتيو بروني لمندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "المعتمد في الفاتيكان أن الدار لم تصدر أي بيان بشأن تأجيل زيارة البابا فرنسيس الى لبنان. إلا أنه أبلغ الصحافيين المعتمدين أن التأجيل تم ولأسباب صحية فقط. 
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ويعاني الحبر الأعظم منذ أسابيع عدة من ألم في الركبة والتهاب في الورك. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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