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لبنان
في سحمر البقاعية... إبن يقتل والده!
Lebanon 24
10-05-2022
|
05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب العشريني (ع.خ)، أقدم على إطلاق النار على والده (ر. خ) في محله في سحمر في البقاع الغربي، وأصابه بـ4 طلقات، ما أدى الى وفاته على الفور.
وحضرت القوى الامنية الى مسرح الجريمة، وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادثة.
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