Advertisement

لبنان

في سحمر البقاعية... إبن يقتل والده!

Lebanon 24
10-05-2022 | 05:38
A-
A+
Doc-P-950763-637877833982189779.jpg
Doc-P-950763-637877833982189779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الشاب العشريني (ع.خ)، أقدم على إطلاق النار على والده (ر. خ) في محله في سحمر في البقاع الغربي، وأصابه بـ4 طلقات، ما أدى الى وفاته على الفور.
 
وحضرت القوى الامنية الى مسرح الجريمة، وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الليتواني يصوت على مشروع قرار يعتبر حرب روسيا على أوكرانيا جريمة إبادة جماعية ويصنف روسيا دولة إرهابية
lebanon 24
11/05/2022 09:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: ادخال المال السياسي على مجتمعنا جريمة اكبر من كل جرائم القتل والاغتيال لأن جرائم القتل تطال اشخاصاً محدّدين بينما جريمة المال تطال مجتمعاً بكامله
lebanon 24
11/05/2022 09:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة في وضح النهار... رصاصة واحدة انهت حياتها (صورة)
lebanon 24
11/05/2022 09:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تضربُ طرابلس.. رجلٌ يطعن والد زوجته حتى الموت!
lebanon 24
11/05/2022 09:28:43 Lebanon 24 Lebanon 24

سحمر

جريمة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2022-05-11
02:04 | 2022-05-11
02:00 | 2022-05-11
01:45 | 2022-05-11
01:30 | 2022-05-11
01:15 | 2022-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website