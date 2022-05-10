فريد البستاني الإنمائي... مبادرات لتسويق الشوف وتنميته زراعياً وسياحياً

أفرد النائب فريد البستاني في ولايته النيابية حيّزاً واسعاً وأساسياً للعمل الخدماتي والإنمائي والسياحي في منطقة الشوف، ساحلاً ووسطاً وجبلاً، إنطلاقا من إيمانه بأهمية ان يواكب العمل التشريعي والرقابي عمل فعلي يلمسه المواطن الشوفي لمس اليقين. فعلى صعيد البنى التحتية، حرص البستاني على إنارة طريق الدامور – دير القمر بالطاقة الشمسية من خلال السعي لدى وزارة الطاقة. كما زوّد طريق ملتقى النهرين – دميت بالاشارات الضوئية الخاصة بالسلامة المرورية. وتمكن من الحصول على التمويل من الهيئة العليا للاغاثة لترميم محور سرجبال – دميت الذي تضرر بفعل العاصفة. كما عمل على تزويد الطريق الداخلية لبلدة الفوارة بممرات مجهزة بمنبهات خاصة لتأمين سلامة المشاة والعابرين. صحياً، أعاد البستاني العمل لاستكمال بناء مستشفى دير القمر الحكومي بعد توقفه لاكثر من 6 أعوام على أمل إنهاء الأعمال بالمرحلة الاولى صيف 2023. كما قام بالتعاون مع السفارة اليابانية بتأهيل وتجهيز مستوصف الرابطة الخيرية الادبية في مجدل المعوش ومستوصف جمعية مار يوسف الخيرية في الدامور ومستوصف الحازمية. وقدّم مساعدات لمستشفى الصليب في دير القمر. وحرص البستاني على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية، فأجرت مؤسسته الخيرية فحوصات طبية للامراض المزمنة في منطقة اقليم الخروب الجنوبي في بلدة المطلة بالتعاون مع جمعية heart beat، الى جانب اجراء فحوصات PCR بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في عدد من قرى وبلدات الاقليم. وقدّم جهازيّ تنفس اصطناعي respirator لمستشفى سبلين الحكومي ومستشفى طرابلس الحكومي. على الصعيد الزراعي، أنشأ البستاني مؤسسة "شوفيات" لتنشيط الزراعة في الشوف والعمل على تشجيع المزارعين على الزراعات المفيدة. وهي تولت عقد ندوات توعوية، من مثل ندوة توعوية عن زراعة شجرة الافوكا، حيث جرى توزيع نصب افوكا، اضافة الى ندوة حول تحسين زراعة الزيتون وكيفية الحصول على زيت زيتون عالي الجودة وتوزيع نصب زيتون، وثالثة عن صناعة الصابون بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الزراعي، ورابعة عن تجفيف الفواكه والخضر اقامتها "شوفيات "في دير القمر حيث جرى توزيع عدد من الماكينات الخاصة بالتجفيف. وقامت شوفيات بالتعاون مع مؤسسة رينيه معوض بجولة توعوية وارشادية على عدد كبير من مزارعي الافوكا لتدريبهم للحصول على شهادة Global Gap. وفي سياق مبادرة "مونتك بأرضك"، تم توزيع حوالى 2000 حصة من البذور على الشوفيين بغية تشجيعهم على الاكتفاء الغذائي. على الصعيد السياحي، عمل البستاني على إعادة الطابع التراثي لبلدة دير القمر من خلال ترميم بعض واجهات المحلات التجارية في السوق التجارية. كما سعى الى تأهيل درج الشربين الأثري في دير القمر بالتعاون مع وزارة الثقافة. وعمل على تنشيط الحركة السياحية الى الشوف من خلال التعاون مع مكاتب السياحة والسفر. وقد جرى تنظيم رحلات مدعومة. كذلك دعم أكثر من مهرجان قامت به أكثر من بلدة من بلدات الشوف، الى جانب تقديم الدعم المادي لفرقةLe Bam لموسيقى الجاز الكلاسيكية التي تهتم بتعليم الموسيقى لعدد من أبناء الشوف. كما حرص على انتاج وتصوير واحد من أهم الأفلام السياحية الترويجية هو "كنوز الشوف" الذي تم اطلاقه في وزارة السياحة في احتفال رسمي حضره وزيرا السياحة والثقافة. كذلك جرت اعادة اطلاق الفيلم في قصر المير أمين في بيت الدين بحضور عدد كبير من الفاعليات من كل بلدات الشوف. يذكر أن هذا الفيلم الترويجي صوّره في بلدات الشوف فريق عالمي متخصص بالشأن السينمائي. وجرى بثه على كل القنوات التلفزيونية وصالات السينما المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تخطى عدد مشاهديه الملايين.

Advertisement